Erneuter Ausfall: Sehnenteilriss bei Bayern-Torhüter Neuer

München (dpa) - Der FC Bayern muss vorerst auf Torhüter Manuel Neuer verzichten. Der 40-Jährige erlitt im Spiel beim FSV Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß. Das ergab eine Untersuchung in München, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte. Eine konkrete Prognose, wie lang der Weltmeister von 2014 ausfallen wird, machte der Verein nicht.

Neuer war in Mainz zum ältesten Bundesliga-Spieler der Bayern-Historie avanciert. Just in dem Jubiläumsspiel musste er dann aber in der 45. Minute ausgewechselt werden - für ihn kam Nationaltorwart Jonas Urbig.

«Jeden Tag Schmerzen bei Gehen»

«Es ist das, was schon vorher am Fuß war. Das ist jetzt wieder aufgetreten», hatte Sportvorstand Max Eberl direkt nach dem Abpfiff gesagt. Wegen einer Sehnenreizung hatte Neuer schon drei Spiele verpasst, war aber in der Champions League bei Atlético Madrid zuletzt wieder im Einsatz.

Schon nach jenem Auftritt in der spanischen Hauptstadt hatte Neuer zugegeben, dass er «jeden Tag Schmerzen beim Gehen» habe. Deshalb seien die vergangenen Tage und Wochen «keine leichte Situation» gewesen.