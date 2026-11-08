Linienbus stößt auf Straße mit Kamel zusammen

Riedering (dpa) - Ein Linienbus ist in Riedering (Landkreis Rosenheim) mit einem Kamel zusammengestoßen. Das Tier gehörte zu einem gastierenden Schaustellerunternehmen, wie die Polizei mitteilte.

Drei Kamele wurden demnach auf einer Wiese neben einer Straße mittels Elektrozaun gehalten. Der Stromkreis war laut Polizei vermutlich nicht ordnungsgemäß geschlossen worden und die Tiere büxten aus. Die drei Kamele liefen über die Straße, als ein 61-Jähriger mit einem Linienbus unterwegs war. Der Bus stieß mit einem der Kamele zusammen. Das Tier blieb den Angaben nach unverletzt und wurde dem Schausteller übergeben. Am Bus sei die Windschutzscheibe zersplittert und der Außenspiel beschädigt worden, der Schaden betrage rund 500 Euro.