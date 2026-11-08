Weimer: Ilse Aigner ist «genau die Richtige»

Berlin (dpa) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als «genau die Richtige» für das Amt der Bundespräsidentin bezeichnet. «Ich kenne Ilse Aigner seit Jahrzehnten und habe sie als schreibender Verleger schon vor Jahren als Bundespräsidentin empfohlen. Ich freue mich sehr, dass diese starke Frau mit Herkunft nun unsere Zukunft mitprägt», erklärte Weimer in Berlin.

«Ilse Aigner ist ein heiterer, ausgleichender Herzensmensch - genau die Richtige für eine Nation in großer Gereiztheit», so Weimer. «Sie ist liberal, ohne beliebig zu sein, selbstbewusst ohne falschen Stolz, klug ohne jeden Dünkel, sie ist traditionsbewusst, katholisch gläubig und doch fern von jedem missionarischen Eifer, sie hat große Haltung, ohne sich von leeren Phrasen halten zu lassen.»

Das CDU-Präsidium kommt am Abend in Berlin zusammen. Es wird erwartet, dass Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz Aigner als gemeinsame Kandidatin der Union vorschlägt. CSU-Chef Markus Söder hatte die 61-Jährige bereits im April als Kandidatin ins Spiel gebracht.