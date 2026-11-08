Mann tritt auf Igel ein - Tierklinik

Coburg (dpa/lby) - Mit Wucht hat ein Mann gegen einen Igel in Coburg getreten. Das Tier kam daraufhin in die Tierklinik, wie die Polizei mitteilte.

Ein Pärchen hatte den Igel demnach am Samstagabend auf einer Straße entdeckt. Die beiden wollten dem Tier laut Polizei helfen, die Straße zu überqueren. Plötzlich seien zwei Männer aufgetaucht. Einer der beiden, laut dem Pärchen ein etwa 25 Jahre alter Mann, trat den Angaben nach zweimal mit Wucht gegen das Tier. Dann hätten sich die beiden Männer wieder entfernt.

Das Pärchen sei so perplex gewesen, dass sie nichts dagegen unternehmen konnten. Sie trugen den Igel auf eine Wiese und riefen die Polizei. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können.