Betrunkener läuft über Gleise – Zug muss bremsen

München (dpa/lby) - Wegen eines betrunkenen Mannes auf den Gleisen hat eine Regionalbahn in München abrupt bremsen müssen. Der Zug war mit rund 100 Kilometern pro Stunde unterwegs, wie die Bundespolizei mitteilte. Er erfasste den Mann nicht, auch die Menschen im Zug blieben unverletzt. Gegen den 37-Jährigen wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Der Mann war zunächst über mehrere Gleise gelaufen und anschließend an der Haltestelle Hirschgarten auf den Bahnsteig geklettert. Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts der Deutschen Bahn hielten ihn fest und übergaben ihn den Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Der Zug konnte weiterfahren.