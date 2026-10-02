Hilfeschreie im Wald? Polizei findet Fuchs statt Mensch

Bayreuth (dpa/lby) - Eine Suche der Polizei wegen Hilfeschreien in einem Bayreuther Wald hat ein ungewöhnliches Ende genommen. Wiederholt hatten die Beamten Meldungen über die Rufe erhalten, wie die Polizei mitteilte. Auch eine Streifenbesatzung selbst hörte einen Schrei. Die Geräusche sollen aus einem Waldgebiet gekommen sein, doch auf Rufe der Beamten kam keine Antwort.

Unter anderem mit einem Hubschrauber suchten die Einsatzkräfte den Wald ab. Ein Mensch in Not wurde dabei nicht entdeckt. Vielmehr stießen die Ermittler auf einen Fuchs. Der Polizei zufolge können die Tiere Laute von sich geben, die menschlichen Schreien und Hilferufen ähneln.