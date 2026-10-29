Die Erkältungswelle in Bayern hat Auswirkungen auf die Blutspende: Viele Termine werden krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Dadurch geraten die Blutkonservenbestände unter Druck. Die Versorgung mit Blutpräparaten ist aktuell gesichert. Aber, um Engpässe zu vermeiden, bittet der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) alle, die gesund sind, jetzt Blut zu spenden.

Warum werden Blutspenden gebraucht?

Allein in Bayern werden täglich etwa 2.000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Die Vorräte halten nicht lange, deshalb ist eine regelmäßige Spendenbereitschaft wichtig. Wer gesund ist, kann helfen und einen wichtigen Beitrag leisten. Jede Spende hilft, die Bestände zu stabilisieren und die Versorgung der Patientinnen und Patienten in Bayern zuverlässig sicherzustellen. Der BSD lädt ausdrücklich auch Erstspender ein. Durch krankheitsbedingte Absagen werden immer wieder Plätze frei, die kurzfristig gebucht werden können.

Wer Blut spenden kann und wo