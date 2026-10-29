Nazi-Parole und Angriff nach Ticketkontrolle

Weiden in der Oberpfalz (dpa/lby) - Bei einer Ticketkontrolle hat ein 55-Jähriger eine Zugbegleiterin beleidigt und angegriffen und eine Nazi-Parole gerufen. Wie die Bundespolizei mitteilte, stellte die Zugbegleiterin bei der Kontrolle am Mittwoch in einem Regionalexpress zwischen Weiden und Weiherhammer (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) fest, dass der Mann kein Ticket und keinen Ausweis dabeihatte. Der 55-Jährige hätte daraufhin aggressiv reagiert und sie vulgär und sexistisch beleidigt.

Die Zugbegleiterin ging laut Bundespolizei davon, um einen Kollegen zu holen. Der Mann sei ihr jedoch gefolgt und hätte dabei zweimal die verbotene Nazi-Parole «Sieg Heil» gerufen.

Zugbegleiterin alarmierte Bundespolizei

Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, musste der 55-Jährige an der nächsten Haltestelle den Zug verlassen, reagierte dabei aber wieder aggressiv. Er habe der Zugbegleiterin mit dem Ellenbogen gegen die Rippen gestoßen und sie geschubst. Die Zugbegleiterin alarmierte demnach die Bundespolizei, die den Mann vorläufig festnahm.

Die Bundespolizei teilte mit, gegen den Mann wegen des Angriffs, der Parole sowie wegen sexueller Belästigung und Schwarzfahrens zu ermitteln.