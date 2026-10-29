Tür zugeschlagen - Polizistin bei Einsatz verletzt

Rothenburg ob der Tauber (dpa/lby) - Bei einem Polizeieinsatz wegen Ruhestörung hat ein 38-Jähriger eine Polizistin an der Hand verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte es am Mittwochabend zuvor bereits mehrere polizeiliche Maßnahmen bei dem 38-Jährigen gegeben, weil aus seinem Haus in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) extrem laute Musik kam. Dabei hätte die Polizei auch mit weiteren Maßnahmen gedroht.

Am späten Mittwochabend suchte den Mann deshalb laut Polizei eine Streife auf. Der 38-Jährige hätte aggressiv reagiert und die Einsatzkräfte mehrfach beleidigt, hieß es. Demnach schlug er die Wohnungstür zu und verletzte eine Polizistin dabei an der Hand. Der Mann sei daraufhin gefesselt und zu Boden gebracht worden.

Die Beamtin wurde laut Polizei zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 38-Jährigen sei ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und Angriffs gegen Beamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet worden.