Wiederansiedlung: 40.000 Frauennerflinge ausgewildert

München (dpa/lby) - Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat rund 40.000 junge Frauennerflinge in der Isar zwischen München und Moosburg ausgewildert. Seit 2022 wurden bereits mehrmals Fische dieser Art in den Fluss eingesetzt, wie das Bayerische Landesamt mitteilte. Eingriffe von Menschen in Gewässer zählen demnach zu den Hauptursachen für den Rückgang der Art. Querbauwerke zerschneiden etwa Lebensräume und erschweren die Wanderung der Fische.

«Fischbestandserhebungen und Fänge von Anglern haben bereits Frauennerflinge verschiedener Altersklassen im Bereich der mittleren Isar nachgewiesen. Diese Tiere lassen auf den Erfolg der bisherigen Wiederansiedlung schließen», sagt Christoph Mayr vom Landesamt für Umwelt. Die Rote Liste und Gesamtartenliste Bayern für Fische und Rundmäuler führt den Frauennerfling als gefährdete Art.