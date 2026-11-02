Böller explodiert neben Streifenwagen – Polizist verletzt

Augsburg (dpa/lby) - Mit einem Böller hat ein unbekannter Täter einen 31-jährigen Polizisten am Sonntagabend in Augsburg leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollten zwei Beamte im Streifenwagen in eine Polizeiinspektion einfahren, wofür sie das Fenster herunterließen. Der Unbekannte habe in diesem Moment einen Böller geworfen, der neben dem geöffneten Fenster explodiert sei.

Laut Polizei verletzte sich der Beamte leicht und erlitt ein Knalltrauma. Der Täter sei auf einem E-Scooter geflüchtet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Sachbeschädigung, hieß es weiter.