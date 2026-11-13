Brand in Mehrfamilienhaus – Fünf Bewohner verletzt

Amberg (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Amberg in der Oberpfalz sind fünf Bewohner durch Rauch verletzt worden. Zwei von ihnen mussten stationär in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach war das Feuer am Donnerstag in der Küche einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren dort abgestellter Müll und weitere Gegenstände in Brand geraten.

Als wahrscheinliche Ursache gelte eine noch glimmende Zigarettenkippe, teilte die Polizei mit. Hinweise auf einen technischen Defekt gebe es nicht.

Da das Treppenhaus verraucht war, waren die Fluchtwege versperrt. Die Feuerwehr brachte die Bewohner in Sicherheit. Ein 63-jähriger Mann und eine 53-jährige Frau wurden zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Drei weitere Bewohner im Alter von 30, 50 und 62 Jahren konnten nach einer ambulanten Versorgung wieder entlassen werden.

Die betroffene Wohnung im Erdgeschoss ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.