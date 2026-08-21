Brand in Regensburger Industriehalle löst Großeinsatz aus

Regensburg (dpa/lby) - Ein Brand in einer Industriehalle in Regensburg hat einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Insgesamt waren etwa 120 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagabend im Einsatz, wie das städtische Amt für Brand- und Katastrophenschutz mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten laut einem Sprecher der Feuerwehr gute drei Stunden. In der Nacht sollte es noch Kontrollen mit Wärmebildkameras geben.

Alarmiert worden war die Feuerwehr von einer Mitarbeiterin, die am Abend noch vor Ort war. An die Halle angrenzende Gebäude wurden kurzzeitig geräumt, Anwohner im Osten Regensburgs wurden wegen der starken Rauchentwicklung gewarnt. Eine akute Gefahr bestand laut Feuerwehr allerdings nicht. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.