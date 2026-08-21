DWD rechnet mit schweren Gewittern und Starkregen

München (dpa/lby) - Im südlichen Bayern drohen am Freitag mögliche Unwetter mit Starkregen und Orkanböen. Von Schwaben her breitet sich laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kräftiger Regen aus, teils mit 40 Litern auf den Quadratmeter. Bis zum Abend seien auch Orkanböen bis 120 Kilometer pro Stunde und Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter möglich. Wie sich das Wetter genau entwickelt, sei aber noch unsicher, hieß es weiter.

Laut der Vorhersage wird es nochmals kühler: Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 24 Grad. Zum Wochenende steigen die Temperaturen wieder.

Samstag wechselhaft, Sonntag etwas mehr Sonne

In der Nacht zum Samstag zieht der Regen allmählich nach Osten ab. Zum Start ins Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei sind vor allem in Nordbayern einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich, in Südbayern bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen 17 bis 22 Grad.

In der Nacht zum Sonntag klingen die Schauer rasch ab. Am Sonntag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, es bleibt voraussichtlich trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad.

Am Donnerstag waren bereits Unwetter über Bayern gezogen: Im mittelfränkischen Greding wurde der Marktplatz überschwemmt, wie die Feuerwehr mitteilte. Innerhalb von 20 Minuten seien rund 40 Liter pro Quadratmeter vom Himmel gekommen, es sei sehr viel Wasser zusammengelaufen, sagte der Kommandant der Feuerwehr in Greding. Weil der Boden so trocken sei, habe er nicht viel Wasser aufnehmen können. Mehrere Keller seien vollgelaufen.