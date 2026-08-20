Brand in Tiefgarage verursacht Millionenschaden

Berg (dpa/lby) - Bei einem Brand in der Tiefgarage einer Tagesklinik in Berg im oberbayerischen Landkreis Starnberg ist ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Insgesamt seien 13 Autos zum Teil massiv beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Auch an der Tiefgarage selbst entstanden demnach schwere Schäden.

Der Brand war über die Brandmeldeanlage der Klinik gemeldet worden. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, standen den Angaben zufolge bereits zwei Autos im hinteren Bereich der offenen Tiefgarage in Vollbrand. Die Feuerwehr dämmte die Flammen schnell ein und löschte den Brand.

Durch die starke Hitze- und Rauchentwicklung wurden weitere Fahrzeuge beschädigt. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung. Fünf Menschen mussten aus der über der Tiefgarage liegenden Tagesklinik evakuiert werden und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Nach einer Untersuchung des Brandorts gehen die Ermittler von einem technischen Defekt an einem der Autos aus.