FC Bayern verlängert Vertrag mit Nachwuchsverteidiger

München (dpa/lby) - Der FC Bayern setzt auch in Zukunft auf den deutschen Juniorennationalspieler Cassiano Kiala. Wie die Münchner mitteilten, haben sie den Vertrag mit dem 17 Jahre alten Verteidiger langfristig verlängert. Die genaue Laufzeit wurde nicht bekanntgegeben.

Kiala war im Sommer 2024 von Hertha BSC an den Campus des FC Bayern gewechselt. Im vergangenen Dezember feierte er in der Bundesliga beim 4:0 in Heidenheim sein Debüt in der Profimannschaft von Trainer Vincent Kompany. Sonst spielt Kiala bei den Amateuren. Jünger beim Bundesliga-Debüt für die Bayern war bislang nur Paul Wanner mit 16 Jahren und 15 Tagen.

«Wir trauen Cassiano viel zu und wollen ihn kontinuierlich an unsere erste Mannschaft heranführen. Er ist der zweitjüngste Debütant in der Geschichte der FC-Bayern-Profis, hat bereits bei der deutschen U17-Auswahl als Kapitän Verantwortung übernommen und bringt alles mit, um seinen Weg beim FC Bayern zu machen», sagte Sportdirektor Christoph Freund. «In der vergangenen Saison hatte er Verletzungspech - jetzt freuen wir uns auf die nächsten Schritte mit ihm.»