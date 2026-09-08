Brennender Lkw legt A9 lahm - Laminat geladen

Bayreuth (dpa/lby) - Wegen eines brennenden Lastwagens bei Bayreuth ist die Autobahn 9 in Oberfranken am späten Nachmittag in beiden Fahrtrichtungen gesperrt worden. Betroffen war der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Bayreuth-Nord und Bindlacher Berg. Die Sperrung in Richtung Berlin wurde um 20.15 Uhr aufgehoben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Etwas später wurde auch die Fahrbahn Richtung Süden wieder freigegeben.

Laminat tropft auf Fahrbahn

Der mit Laminat beladene Sattelzug brannte zuerst im Bereich des Motorraumes, wie die Polizei mitteilte. «Die Flammen griffen auf den Anhänger und die Ladung über. Der Lkw brannte komplett aus.» Das Laminat schmolz zusammen, flammte immer wieder auf und tropfte teilweise brennend auf die Fahrbahn.

Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Lkw und der Ladung wird auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Aktuell werde die Ladung mit schwerem Gerät geborgen, hieß es am Abend. Dabei komme es immer wieder zum Aufflammen von Brandschutt. Im Pendelverkehr würden Wasser und andere Löschmittel an die Einsatzstelle gebracht.

Starker Rauch

Bereits auf der Anfahrt hätten die Rettungskräfte eine starke Rauchentwicklung am Fuße des Bindlacher Bergs festgestellt, teilte die Polizei weiter mit. Die Rauchwolke zieht bis nach Bindlach. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Durch den Brand entstanden in beide Richtungen mehrere Kilometer lange Staus. Der Laster war in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Wegen der starken Rauchentwicklung musste der Verkehr aber auch in der entgegengesetzten Richtung gesperrt werden.