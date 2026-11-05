Bus rollt nach Unfall auf A99 weiter – Fahrer verletzt

Germering (dpa/lby) - Ein Gelenkbus ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Autobahn 99 bei Germering weitergerollt und gegen eine Betonschutzwand geprallt. Der Fahrer wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilte. Er kam leicht verletzt in eine Klinik. Fahrgäste waren in dem für den Schienenersatzverkehr eingesetzten Bus nicht an Bord.

Der Lastwagen hatte nach dem Tunnel Aubing auf Höhe der Anschlussstelle Germering-Nord verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der dahinter fahrende Linienbus prallte auf sein Heck. Nach Angaben des Busfahrers zu den Beamten war das Fahrzeug danach nicht mehr kontrollierbar: Es rollte mit geringer Geschwindigkeit in Richtung Lindau weiter und kam kurz vor dem Autobahndreieck München-Süd-West an der linken Betonschutzwand zum Stehen. Einsatzkräfte sicherten den Bus mit Unterlegkeilen gegen weiteres Rollen. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Warum sich der Bus nicht mehr stoppen ließ, ist laut Polizei unklar. Ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden. Wegen der Trümmer und der Bergungsarbeiten wurde der Tunnel Aubing in Richtung Lindau für fast eineinhalb Stunden voll gesperrt.