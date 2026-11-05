Lies: «Zeit für eine Frau an der Spitze unseres Staates»

Hannover (dpa) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies unterstützt die Überlegungen, erstmals eine Frau als Bundespräsidentin zu wählen. «Es ist Zeit für eine Frau an der Spitze unseres Staates», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Auf eine bestimmte Kandidatin legte sich Lies bislang nicht fest: «Geeignete Kandidatinnen gibt es genug.»

Der Regierungschef sagte, jetzt sei ein guter Moment für eine gemeinsame Kandidatin, hinter der sich alle Demokratinnen und Demokraten versammeln könnten. «Das wäre gerade in diesen Zeiten ein ganz starkes Signal für den Zusammenhalt unserer Demokratie.»

Steinmeier-Nachfolge wird im Januar bestimmt

Als mögliche künftige Bundespräsidentin wird derzeit insbesondere die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner gehandelt. Ihre Partei, die CSU, wirbt seit Monaten für Aigner. Auch führende Politiker von CDU, SPD und Grünen haben sich für sie ausgesprochen. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat sich noch nicht festgelegt. Er plädierte für eine Frau im höchsten Staatsamt, nannte aber ebenfalls noch keinen Namen. Eine Entscheidung wird Anfang kommender Woche erwartet.

Am 30. Januar 2027 kommt die Bundesversammlung zusammen, um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu bestimmen.