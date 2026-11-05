Vierjährige getötet - Prozess gegen Mutter

Traunstein (dpa/lby) - Vor dem Landgericht Traunstein beginnt heute (9.00 Uhr) der Prozess um den Mord an einem kleinen Mädchen. Die Mutter der Vierjährigen steht vor Gericht. Sie soll ihre Tochter Ende Februar dieses Jahres mit einem Messerstich ins Herz getötet haben, nachdem es ihr zuvor nicht gelungen sein soll, sie mit einem Kissen zu ersticken.

Der mutmaßliche Grund: Sie hatte Angst, das Kind bei einer Trennung von ihrem Ehemann zu verlieren. Der Mann hatte einige Wochen vorher angekündigt, sich von ihr scheiden lassen zu wollen.

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft ist die 42 Jahre alte Mutter wegen einer schweren depressiven Störung mit psychotischen Symptomen schuldunfähig. Das Gericht hat insgesamt drei Verhandlungstage für das Verfahren angesetzt, das Urteil könnte demnach am 1. Dezember fallen.