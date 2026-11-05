Bewohnerin stirbt nach Wohnungsbrand in München

München (dpa/lby) - Eine über 70-Jährige ist nach einem Wohnungsbrand im Münchner Stadtteil Sendling gestorben. Einsatzkräfte fanden die Bewohnerin mit schweren Brandverletzungen in der stark verrauchten Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später starb.

Eine Zeugin hatte Rauchmelder in dem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus gehört und den Notruf gewählt. Da niemand auf Klingeln und Klopfen reagierte, öffneten die Einsatzkräfte die Wohnungstür gewaltsam. Sowohl die Oberbekleidung der Bewohnerin als auch die Sitzgelegenheit, auf der sie sich befand, wies laut Polizei massive Brandschäden auf.

Bei den Löscharbeiten wurde auch Inventar eines Supermarkts im Erdgeschoss beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar.