Polizei findet Drogen und Waffen in Wohnung

München (dpa/lby) - Nach einem Streit hat die Polizei in einer Wohnung in München größere Mengen Drogen und mehrere scharfe Schusswaffen gefunden. Ein 22-Jähriger und eine 30-Jährige wurden wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelhandel festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Gegen beide ergingen Untersuchungshaftbefehle. Der Haftbefehl gegen die Frau wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Ein Anwohner hatte wegen eines lautstarken Streits in Ramersdorf-Perlach den Notruf gewählt. Vor einem Mehrfamilienhaus trafen die Beamten den leicht aus der Nase blutenden 22-Jährigen und die 30-Jährige an. Um die Umstände zu klären, betraten sie die Wohnung des Mannes. Dort lagen den Angaben zufolge verschiedene Drogen offen herum. Als der Bewohner zu flüchten versuchte, hielten ihn die Beamten fest und legten ihm Fesseln an.



Bei der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung der Wohnung hätten die Ermittler weitere Drogen in größerer Menge sowie die Schusswaffen gefunden.