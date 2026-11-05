Özdemir für Ilse Aigner als Bundespräsidentin

Stuttgart/Berlin (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir hat sich für Ilse Aigner als Bundespräsidentin ausgesprochen. «Gerade wenn die Gräben im Land tiefer werden, brauchen wir eine Persönlichkeit, die Brücken baut und Menschen zusammenführt», sagte der Grünen-Politiker. «Aigner ist bodenständig, hat ein Gespür für die Sorgen der Menschen und spricht ihre Sprache.»

Die CSU-Politikerin bringe viel von dem mit, was dieses Amt gerade jetzt brauche. «Das habe ich schon im Sommer gesagt und dazu stehe ich», sagte Özdemir. Nach zwölf Männern an der Staatsspitze sei es höchste Zeit für eine Frau im Schloss Bellevue. Auch Özdemirs Kabinettskollege und Innenminister Manuel Hagel (CDU) hatte sich bereits für Aigner als Bundespräsidentin ausgesprochen.

Özdemirs Wunsch bleibe darüber hinaus, dass sich CDU, CSU, SPD und Grüne auf eine gemeinsame Kandidatin verständigten. Denn wer das ganze Land zusammenhalten soll, brauche breiten Rückhalt über Parteigrenzen hinweg. «Generell würde ich mir in der Nachfolgedebatte etwas mehr Zurückhaltung wünschen – öffentliche Spekulationen dürfen nicht auf Kosten der Kandidatinnen und der Würde des Amtes gehen», sagte Özdemir.