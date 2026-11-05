Kondolenzbuch für Aiwanger im Prinz-Carl-Palais

München (dpa/lby) - Im Prinz-Carl-Palais in München soll anlässlich des Todes von Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ab Freitag ein Kondolenzbuch ausliegen. Das kündigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in Nürnberg an.

Am Freitagnachmittag werde er sich mit der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) dort eintragen, «wo sich viele Bürgerinnen und Bürger noch einmal von ihm verabschieden können», sagte Söder. Am Donnerstag hatte er Trauerbeflaggung an staatlichen Dienstgebäuden in Bayern angeordnet.

«Ich bin echt schockiert und auch getroffen», sagte der CSU-Politiker. Der Freie-Wähler-Chef sei eine prägende Figur der bayerischen Politik gewesen. Sein Tod sei ein Schock und reiße eine tiefe Lücke in die bayerische Politik und in die Herzen vieler Menschen. «Viele trauern heute. Nicht nur bei den Freien Wählern. Überall, auch ich ganz persönlich.»

Aiwanger war am Mittwochabend leblos in einem Berliner Hotel entdeckt worden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.