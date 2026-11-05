Eine 19-jährige Deutsche wurde am 8. Oktober 2026 beim Joggen auf dem bayerisch-böhmischen Fahrradweg zwischen Lind und Herzoghof von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet nun mithilfe eines Phantombildes

um Hinweise zum Tatverdächtigen.

Tathergang im Detail

Die junge Frau joggte am Donnerstag, 8. Oktober, gegen 19:35 Uhr allein auf dem Fahrradweg von Lind in Richtung Herzoghof. In einem Waldstück begegnete ihr ein Mann, der nach der Uhrzeit fragte. Als sie in ihre Jackentasche griff, packte er sie an den Haaren und zog sie eine Böschung hinunter ins Gestrüpp. Dort schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht. Die Frau wehrte sich und konnte sich befreien. Sie flüchtete in Richtung Herzoghof, wo eine Bewohnerin die Polizei verständigte.

Beschreibung des Täters

etwa 30 bis 40 Jahre alt etwa 180 bis 185 cm groß 90 bis 100 kg schwer, korpulente Statur helle Hautfarbe, westeuropäisches Erscheinungsbild sprach Deutsch ohne Dialekt mit tiefer Stimme kurze, dunkle Haare keine Brille kräftiger, dichter Vollbart, der unterhalb der Kinnlinie etwa zwei Zentimeter hervortritt dunkle Regenjacke, dunkle kurze Hose, darunter dunkle lange Leggings Der Mann könnte bei der Auseinandersetzung Verletzungen wie blaue Flecken oder Kratzer davongetragen haben.

Polizei bittet um Hinweise