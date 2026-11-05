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Angriff auf 19-jährige Joggerin in Oberviechtach: Kriminalpolizei veröffentlicht Phantombild und bittet um Hinweise
In Oberviechtach wurde eine 19-jährige Joggerin auf dem bayerisch-böhmischen Fahrradweg von einem unbekannten Mann angegriffen und verletzt. Die Kriminalpolizei Amberg bittet jetzt mit einem Phantombild um Hinweise zum Täter. Alle Details zum Vorfall und zur Fahndung lest ihr hier.
Eine 19-jährige Deutsche wurde am 8. Oktober 2026 beim Joggen auf dem bayerisch-böhmischen Fahrradweg zwischen Lind und Herzoghof von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet nun mithilfe eines Phantombildes
um Hinweise zum Tatverdächtigen.
Tathergang im Detail
Die junge Frau joggte am Donnerstag, 8. Oktober, gegen 19:35 Uhr allein auf dem Fahrradweg von Lind in Richtung Herzoghof. In einem Waldstück begegnete ihr ein Mann, der nach der Uhrzeit fragte. Als sie in ihre Jackentasche griff, packte er sie an den Haaren und zog sie eine Böschung hinunter ins Gestrüpp. Dort schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht. Die Frau wehrte sich und konnte sich befreien. Sie flüchtete in Richtung Herzoghof, wo eine Bewohnerin die Polizei verständigte.
Beschreibung des Täters
- etwa 30 bis 40 Jahre alt
- etwa 180 bis 185 cm groß
- 90 bis 100 kg schwer, korpulente Statur
- helle Hautfarbe, westeuropäisches Erscheinungsbild
- sprach Deutsch ohne Dialekt mit tiefer Stimme
- kurze, dunkle Haare
- keine Brille
- kräftiger, dichter Vollbart, der unterhalb der Kinnlinie etwa zwei Zentimeter hervortritt
- dunkle Regenjacke, dunkle kurze Hose, darunter dunkle lange Leggings
- Der Mann könnte bei der Auseinandersetzung Verletzungen wie blaue Flecken oder Kratzer davongetragen haben.
Polizei bittet um Hinweise
Im Zuge der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Amberg um Hinweise zum Täter mithilfe eines Phantombildes, das anhand der Angaben der Geschädigten erstellt wurde. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich des bayerisch-böhmischen Fahrradwegs zwischen Lind und Herzoghof verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität bzw. zum Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-2100
zu melden.