Söder: Koalition in Bayern in Aiwangers Sinne fortsetzen

Nürnberg (dpa) - Der sichtlich angefasste bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will nach dem plötzlichen Tod seines Vize Hubert Aiwanger die Regierungskoalition mit den Freien Wählern weiterführen. «In seinem Sinne, in unserem Sinne», sagte Söder in Nürnberg einen Tag nach dem Tod des 55-Jährigen.

Der Freie-Wähler-Chef sei eine prägende Figur der bayerischen Politik gewesen. «Ich bin echt schockiert und auch getroffen.» Der Tod des bayerischen Wirtschaftsministers sei ein Schock und reiße eine tiefe Lücke in die bayerische Politik und in die Herzen vieler Menschen. «Es tut mir ehrlich gesagt von Herzen leid», sagte Söder.

«Mit Hubert Aiwanger geht ein echtes Mannsbild, starker Bayer, guter Wirtschaftsminister, aber auch warmherziger Mensch.» Der Niederbayer sei ein bescheidener, hoch engagierter und fleißiger Politiker gewesen, «der sich um die großen, aber vor allem um viele kleine Dinge gekümmert hat», sagte Söder. «Ich werde seine Arbeit, ich werde ihn als Mensch, seinen Humor, viele Gespräche wirklich vermissen.»

Aiwanger war am Mittwochabend leblos in einem Berliner Hotel entdeckt worden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt, der Freie-Wähler-Chef soll tagsüber aber gesundheitlich angeschlagen gewesen sein. Heute soll seine Leiche obduziert werden. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.