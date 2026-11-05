Lies über Aiwanger: Ein streitbarer Kopf, aber immer ehrlich

Hannover (dpa) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hat sich «tief erschüttert» über den Tod des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger gezeigt. Er sei dankbar für die gemeinsame Zeit, gerade für den Austausch in der Wirtschafts- und Energieministerkonferenz, sagte der SPD-Politiker in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

«Hubert Aiwanger war ein streitbarer Kopf, aber immer ehrlich und nie um ein offenes Wort verlegen», sagte Lies. «Er stand für Verlässlichkeit: Bei ihm wusste man immer, woran man ist. Das habe ich sehr geschätzt, auch dann, wenn wir in der Sache mal unterschiedlicher Meinung waren.»

Der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns und Bundesvorsitzende der Freien Wähler war am Mittwoch überraschend tot in einem Berliner Hotel gefunden worden. Tagsüber hatte er wegen gesundheitlicher Probleme nicht an der Eröffnung eines Hauptstadtbüros der Freien Wähler teilgenommen. Die Leiche soll heute obduziert werden, um die Todesursache zu ermitteln. Aiwanger wurde 55 Jahre alt.