Hamburger CDU-Chef Thering für Ilse Aigner als Kandidatin

Hamburg (dpa) - Der Hamburger CDU-Landeschef Dennis Thering befürwortet eine Kandidatur von Ilse Aigner als Bundespräsidentin. «Ilse Aigner ist eine hervorragende Kandidatin. Sollte sie kandidieren, hätte sie meine volle Unterstützung», erklärte Thering, der auch Vorsitzender der oppositionellen CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft ist.

Mehrere einflussreiche CDU-Politiker aus den Ländern haben sich bereits dafür ausgesprochen, die bayerische Landtagspräsidentin für das Amt des Staatsoberhaupts zu nominieren, darunter Baden-Württembergs CDU-Landeschef Manuel Hagel und alle drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete die CSU-Politikerin als «die perfekte Kandidatin».

Die Bundesversammlung kommt am 30. Januar 2027 in Berlin zusammen, um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu bestimmen. Die CSU unterstützt eine Kandidatur von Aigner. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin plädiert, aber noch keinen Namen genannt. Eine Entscheidung wird Anfang kommender Woche erwartet, wenn sich CDU-Präsidium und -Vorstand mit der Frage beschäftigen.