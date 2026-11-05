Pointiert bis provokant: Zitate von Hubert Aiwanger

Berlin (dpa) - Nach dem überraschenden Tod des Freie-Wähler-Chefs Hubert Aiwanger erinnern sich viele an seine Schlagfertigkeit - ob als Zuspitzung, Polarisierung oder in volksnaher Alltagssprache. Einige seiner Zitate in einer Auswahl:

«Die EU will Putin stoppen, sie schafft es aber nicht mal die Krähen zu stoppen, wenn sie uns auf den Kopf scheißen.»

(Aiwanger am 9. Mai 2026 auf dem Parteitag in Bad Aibling in Anspielung darauf, dass die EU vermeintlich schon daran scheitere, Alltagsprobleme der Menschen zu lösen - in dem Fall den von vielen Landwirten kritisierten zu laxen Umgang mit Saatkrähen.)

«Man hat den Jungen erklärt, dass es 72 Geschlechter gibt, konnte ihnen aber nicht erklären, wie sie mal später zu einem eigenen Haus kommen.»

(Aiwanger am 7. September 2026 zum Thema Talkshows während des Gillamoos-Volksfests im niederbayerischen Abensberg)

X-Nutzer: «Dass ich am 29. Oktober mittags mit kurzer Hose und T-Shirt im Garten auf der Liege liegen kann, ist mehr als besorgniserregend.»

@Hubert Aiwanger «Ja, Sie sollten in der Zeit was arbeiten.»

(Dialog auf der Plattform X zu ungewöhnlich hohen Temperaturen am 29. Oktober 2022)

«#WirhabenEsSatt dass Fleischverzehr von Rind/Schwein/Geflügel kritisiert wird, aber Insekten ins Essen sollen. Früher wurde ein Lebensmittelbetrieb bei Mehlwürmern und Schaben geschlossen, heute soll es "in" sein, damit Veganer ihr tierisches Eiweiß bekommen. #GenussStattEkel»

(Post von Aiwanger auf der Plattform X am 21. Januar 2023 vor der EU-Zulassung von Hausgrillenpulver, die kurz danach wirksam wurde. Nutzer konterten, dass Veganer keine Insekten essen.)

«Jawohl, auch ich habe in meiner Jugend Scheiß' gemacht. Jawohl, ich habe auch Mist gemacht.»

(Aiwanger am 1. September 2023 auf dem Karpfhamer Fest in Bad Griesbach über ein antisemitisches Flugblatt zu seinen Schulzeiten. Er räumte ein, dass damals ein oder wenige Exemplare in seiner Schultasche gefunden wurden. Kurz darauf sagte Aiwangers älterer Bruder, er sei der Verfasser gewesen.)

X-Nutzer: «Wie wär's mit einer bayerischen Initiative, den ganzen CO2-Quatsch abzuschaffen? Sie sind doch in der Regierung?»

Aiwanger: «Kapieren Sie nicht den Unterschied zwischen Landes- und Bundespolitik? Ich kann als bayerischer Wirtschaftsminister die CO2-Bepreisung nicht abschaffen, obwohl ich es gerne täte. Das ist Bundes- und Europapolitik. Verstehen Sie das wirklich nicht? Warum ändern Sie nicht die Mietpreise Ihres Nachbarhauses das Ihnen gar nicht gehört?»

(Dialog am 13. Juli 2026 auf der Plattform X)

«Ein Taugenichts ist auch jemand, der in einer Regierung sitzt, keinen Schulabschluss hat, den Leuten Käse erzählt und selber noch nie gearbeitet hat, und am Ende Dinge an die Wand fährt. Auch das ist ein Taugenichts... Es gibt auch regierende Taugenichtse.»

(Aiwanger in der «Markus Lanz»-Sendung vom 23. November 2023. Er verteidigte, dass er in einer Nachricht auf X von «Taugenichtsen» geschrieben hatte und damit etwa Bürgergeld-Empfänger meinte, die arbeitsfähig wären und eine zumutbare Arbeit ablehnten.)

X-Nutzer: «Du willst also Arbeitsplätze zerstören?»

@Hubert Aiwanger: «Sie meinen, Bagger abschaffen und wieder mit der Schaufel graben?»

X-Nutzer: «Es geht um autonomes Fahren und du kommst mit Schaufel statt Bagger?»

(Dialog auf der Plattform X am 28. Juli und 2. August 2026. Aiwanger hatte geschrieben, dass in München daran gearbeitet werde, bis Anfang der 2030er Jahre fahrerlose Busse einsetzen zu können - was er ausdrücklich befürwortete.)