FC Augsburg will Leipzigs Stärken «im Zaum halten»

Augsburg (dpa) - Nach sechs sieglosen Spielen möchte der FC Augsburg bei RB Leipzig ein anderes Gesicht zeigen. «Ich finde, die Mannschaft hat trotzdem eine Leichtigkeit, eine Freude am Spiel, unabhängig von den Ergebnissen. Deswegen haben wir den Glauben, dass wir in Leipzig das Spiel gewinnen können», sagte Manuel Baum vor dem Gastspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig, wo er ab Sommer 2023 für zwei Jahre sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum war, ehe er als Leiter Entwicklung- und Fußballinnovation zum FCA zurückkehrte.

Allerdings hat Augsburg noch nie in Leipzig gewonnen, der einzige Punktgewinn ist schon lange her: im März 2019 gab es unter Baum ein torloses Remis bei den Sachsen, die von 20 Bundesliga-Spielen zwölf gewannen. Dennoch dürfe man laut Baum nicht übermütig werden, wie zuletzt beim 1:2 gegen Freiburg, wo man nach einer 1:0 in Führung noch verlor. Bitter: es war die erste Heimniederlage seit sieben Monaten. Immerhin waren die Fuggerstädter nach dem zweiten Spieltag noch sensationeller Tabellenführer.

RB-Kenner Baum: «Das musst du erstmal verteidigen»

Für Leipzig-Kenner Baum war die Gegner-Analyse einfach. «Man hat gestern gesehen, was sie für eine Qualität haben, wenn sie gegen eine Topmannschaft wie Man City spielen. Was extrem auffällig ist, ist natürlich die Eins-zu-Eins-Qualität, ihr Umschaltverhalten, wenn man ins Zentrum reinspielt, wenn sie mit ihrem Tempo umschalten können», erklärte der FCA-Cheftrainer. Spannend sei für ihn die RB-Grundordnung, «wenn sie in unser Verteidigungsviertel kommen. Sie kriegen unheimlich viel Personal in die Box rein, das musst du erst mal verteidigen. Das sind ihre großen Stärken, die wir identifiziert haben, die müssen wir irgendwie im Zaum halten».