Chemieunfall bei Firma – Arbeiter schwer verletzt

Dinkelsbühl (dpa/lby) - Bei einem Chemikalienaustritt in einem Firmengebäude nahe Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ob Lebensgefahr besteht, war zunächst unklar. Weitere Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei trat in dem Gebäude Blausäure aus. In größeren Mengen aufgenommen, kann sie laut Bundesinstitut für Risikobewertung Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit verursachen. Vergiftungen können aber auch tödlich verlaufen. Ob der Mann durch die Säure vergiftet oder anderweitig verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Zunächst arbeitete die Feuerwehr noch daran, den betroffenen Bereich wieder gefahrlos begehbar zu machen. Wie es zu dem Austritt der Substanz kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.