CSU-Bezirkschef: Niederbayern verliert beliebten Politiker

Straubing (dpa/lby) - Der niederbayerische CSU-Bezirksvorsitzende Christian Bernreiter hat den plötzlich gestorbenen Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger als Garant für eine stabile bürgerliche Koalition in Bayern gewürdigt. «Auf sein Wort konnten wir uns verlassen», teilte der Verkehrsminister in Straubing mit. Jetzt sei ein Moment des Innehaltens und der Dankbarkeit. CSU und Freie Wähler bilden die Regierungskoalition in Bayern, Aiwanger war der Chef der Freien Wähler.

«Auch wenn wir nicht in allen Punkten einer Meinung waren, hat uns der Einsatz für unsere Heimat, für Niederbayern und Bayern und unser christlich konservatives Wertebild immer verbunden», sagte Bernreiter über den bayerischen Wirtschaftsminister. «Niederbayern verliert einen beliebten und leidenschaftlichen Politiker.»

Der 55 Jahre alte Aiwanger aus Niederbayern war am frühen Mittwochabend tot in einem Berliner Hotel gefunden worden. Zur Todesursache machten die Behörden zunächst keine Angaben.