Feuer in leerstehendem Kloster: Hoher Schaden

Massing (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem leerstehenden Klostergebäude im niederbayerischen Massing (Landkreis Rottal-Inn) ist ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Das Feuer brach nach Polizeiangaben im Erdgeschoss des unbewohnten Gebäudes aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sie auf weitere Gebäudeteile übergriffen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 6.48 Uhr war der Brand wegen einer Rauchentwicklung gemeldet worden. Aufgrund des starken Rauchs wurde die Bevölkerung vorsorglich gewarnt. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Rund 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz und Technischem Hilfswerk waren vor Ort. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar.