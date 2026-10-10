Der Samstag wird nass - der Sonntag etwas besser

Offenbach/München (dpa/lby) - Der Samstag wird in weiten Teilen Bayerns nass. Der Deutsche Wetterdienst erwartet viele Wolken und verbreitet Regen. In Nordbayern kann es aber von Unterfranken her ab dem Vormittag auflockern. Der Regen zieht nach Süden ab. Dort kann es Richtung Donau am Nachmittag Wolkenlücken geben, in Alpennähe sind aber auch vereinzelte kurze Gewitter nicht ausgeschlossen.

Die Höchstwerte am Samstag liegen im Süden bei 11 bis 15 Grad, im Norden bei 11 bis 17. Der Wind wird mäßig bis frisch, in Böen zeitweise stark erwartet. In der Nacht zum Sonntag zieht der Regen weiter in Richtung Alpen ab. Dabei werden Tiefstwerte von 9 bis 5 Grad erwartet.

Am Sonntag bekommt dann zuerst Südbayern das etwas bessere Wetter mit vielen Quellwolken und abschnittsweise etwas Sonne. Im Tagesverlauf gibt es dort dann aber einzelne Schauer. Im Norden läuft es andersherum: Auch hier gibt es Quellwolken, die Schauer werden aber für den Vormittag erwartet, danach etwas mehr Sonne. Im Süden wird es 12 bis 16 Grad warm, im Norden 10 bis 16 Grad.

In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 7 bis 2 Grad. Lokal kann es in Bodennähe Frost geben.