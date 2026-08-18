Deutliche Abkühlung in Bayern

München (dpa/lby) - Regenschirm und Pullover könnten heute in weiten Teilen des Freistaates benötigt werden: Das Wetter bleibt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bewölkt und regnerisch. Dazu kommt mit 17 bis 22 Grad ein deutlicher Temperatursturz im Vergleich zum Wochenende.

Während im Norden Regenschauer durchziehen und es anschließend wieder zunehmend trocken wird, ist im Süden Bayerns verbreitet mit Regen zu rechnen. Am trockensten bleibt es im Allgäu.

Nach einer teils verregneten Nacht mit Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad soll es am Mittwoch vor allem im Norden noch Schauer geben. An der Donau und an den Alpen könnte sich die Sonne zeigen. Es wird wieder wärmer: 21 bis 29 Grad sagt der DWD vorher. In der Nacht zum Donnerstag gibt es voraussichtlich wieder Regen, Schauer und Gewitter.