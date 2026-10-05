Tritte gegen Kopf: Mann bei Streit schwer verletzt

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Trio hat einen Mann in Nürnberg unter anderem mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war mutmaßlich ein Streit zwischen einem 26-Jährigen und der Gruppe eskaliert.

Ein Zeuge beobachtete die Schlägerei und rief die Polizei. Als der 26-Jährige zu Boden ging, sollen ihm die Männer gegen den Kopf getreten haben, sodass er das Bewusstsein verlor. Dem Zeugen gelang es, einen Verdächtigen festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen fest, seine Begleiter flüchteten.

Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen

Rettungskräfte brachten das Opfer in ein Krankenhaus. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen, befindet sich laut Polizei jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Das zuständige Kommissariat sucht nach Zeugen.