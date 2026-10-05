Zwei Jugendliche bei Sturz von E-Scooter schwer verletzt

Hollenbach (dpa/lby) - Ein 14-Jähriger und sein 15 Jahre alter Mitfahrer sind in Hollenbach (Landkreis Aichach-Friedberg) mit einem E-Scooter gestürzt und schwer verletzt worden. Der 14-Jährige hatte das Gerät gegen den Willen des Besitzers an sich genommen und war damit davongefahren, wie die Polizei mitteilte.

Als er demnach einen 55 Jahre alten Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit überholte, geriet der Roller ins Straucheln und stürzte. Am E-Scooter entstand den Angaben zufolge Totalschaden. Eine Begutachtung habe ergeben, dass der Roller nach Betätigung einer speziellen Tastenkombination bis zu 70 Stundenkilometern schnell fährt. Gegen den 14-Jährigen wird laut Polizei unter anderem wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und das Zulassungsrecht ermittelt.