Die Wiesn läuft – und so wird das Wetter

München (dpa/lby) - Auch am zweiten Tag des Oktoberfests in München scheint die meiste Zeit die Sonne. Erst zum Abend zögen dichtere Wolken auf, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Es wird im Süden Bayerns spätsommerlich warm bei 20 bis 25 Grad.

Im Donauraum kann es am Abend auch regnen. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 7 bis 12 Grad. Am Montag soll es stark bewölkt werden und vor allem in Alpennähe auch etwas regnen.

Im Norden des Freistaats ziehen dichtere Wolken auf, es wird auch Regen erwartet. In weiten Teilen Mittelfrankens und im Süden der Oberpfalz bleibt es aber bis zum Abend trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen 17 und 22 Grad.