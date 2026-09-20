Krankheiten vorbeugen - Präventionsangebote leichter finden

München (dpa/lby) - Die Menschen in Bayern können sich künftig über Angebote zur Gesundheitsförderung und zur Prävention auf einer digitalen Plattform informieren. «Wer etwas für die eigene Gesundheit tun will, soll einfach und gezielt fündig werden. Unser Präventionspool schafft dafür eine zentrale Anlaufstelle - von Bewegungsangeboten bis hin zur Suchtprävention», sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU).

Die Plattform ermögliche eine Suche nach gezielten Angeboten vor Ort sowie nach Themen oder Altersgruppen, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums weiter. Wichtig dabei: Die Angebote dürfen nicht gewinnorientiert sein.

«Gesunde Lebensweisen unterstützen»

Die Bandbreite ist groß: Neben Beratungs- und Informationsangeboten gibt es Kompetenztrainings, Aufklärungskampagnen, Ausstellungen und weitere Veranstaltungen. Digitale Formate sind ebenso aufgelistet wie Präsenzangebote, schriftliche Infos oder telefonische Anlaufstellen.

Wer etwa als Suchbegriff «Herz» eingibt, bekommt Infos über eine Selbsthilfegruppe, eine Vortragsreihe und Angebote örtlicher Gesundheitsämter wie kostenfreie Bewegungsangebote.

«Entscheidend ist, Gesundheit nicht erst dann in den Blick zu nehmen, wenn Krankheiten bereits entstanden sind», sagte Gerlach. «Wir müssen Gesunderhaltung stets mitdenken, wir wollen Eigenverantwortung stärken und gesunde Lebensweisen unterstützen. Prävention ist ein fester Bestandteil unserer Gesundheitspolitik.»