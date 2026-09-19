Taucher im Starnberger See vermisst

Berg (dpa/lby) - Ein Taucher ist von einem Tauchgang im Starnberger See nicht zurückgekehrt und wird seitdem vermisst. Der Tauchgang des 63-Jährigen habe rund eine halbe Stunde gedauert, teilte die Polizei mit.

Er war demnach mit zwei Freunden im See bei Berg (Landkreis Starnberg). Der Mann sei rund 40 Meter tief getaucht und nicht mehr aufgetaucht. Seine beiden Mittaucher hatten laut Polizei noch versucht, dem Schein seiner sich entfernenden Taschenlampe hinterherzutauchen.

Unter anderem mit Drohnen und einem Polizeihubschrauber suchten die Einsatzkräfte nach dem Mann. Am Nachmittag wurde die Suche abgebrochen.