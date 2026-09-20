Innenminister Herrmann denkt auch mit 70 nicht ans Aufhören

Erlangen/München (dpa/lby) - Auch mit 70 Jahren denkt Deutschlands dienstältester Innenminister Joachim Herrmann noch immer nicht ans Aufhören. Ob er bei der nächsten Landtagswahl in Bayern nochmals antrete, wolle er aber erst im Sommer 2027 «in Ruhe entscheiden», sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in München. Herrmann wird am Montag 70 Jahre alt. Er ist im kommenden Jahr seit 20 Jahren Innenminister in Bayern.

Trotz seiner immens langen Amtszeit habe er aber nicht die «innere Einstellung, dass es ohne mich nicht geht», betonte Herrmann. Die Entscheidung zu seiner politischen Zukunft werde er auch nicht alleine treffen, die Meinung von Ministerpräsident Markus Söder sei «von großer Bedeutung» ebenso wie die des CSU-Bezirksverbandes Mittelfranken und die seiner Familie.

Herrmann sieht viele Herausforderungen für Sicherheit im Land

Inhaltlich sieht Herrmann noch viele Themen, dies es zu bearbeiten gilt. Er sei sehr froh und zufrieden darüber, dass die Sicherheit vorangebracht worden sei und dies auch von der Bevölkerung in Umfragen so gesehen werde. «Aber auf der anderen Seite sehe ich, dass es Herausforderungen der inneren und äußeren Sicherheit gibt, die vor zehn Jahren nicht vorstellbar waren.» Als Beispiele nannte er Cybercrime, Drohnen und die «Umtriebe der AfD».

Seinen runden Geburtstag will Herrmann aber nicht zum Anlass nehmen, einen Gang zurückzuschalten. Im Gegenteil - nach einem morgendlichen Frühstück mit seiner Frau steht erst die Kabinettssitzung und anschließend die Klausur der CSU-Fraktion in Kloster Banz im Terminkalender. «Natürlich freue ich mich auch mal über einen freien Sonntag, den ich mit meiner Familie verbringen kann, und ich bekomme auch keine Entzugserscheinungen, wenn ich mal keine Termine habe», sagt Herrmann. «Unter dem Strich mache ich es aber einfach gerne.»

«Es ist mein Wunsch, dass das noch eine Weile so weitergeht»

Große Wünsche hat Herrmann nach eigenen Worten keine zum 70. Geburtstag. «Ich bin meinem Herrgott dankbar, dass ich das so gesund erleben darf», sagte er. Auch für seine Familie, seine drei Kinder und mittlerweile drei Enkel sei er sehr dankbar. «Es ist mein Wunsch, dass das noch eine Weile so weitergeht.» Politisch wünsche er sich, dass «es uns gelingt, auch in Zusammenarbeit mit anderen demokratischen Parteien, die Demokratie zu stärken und stabil zu halten.»