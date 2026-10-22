Drei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Offingen (dpa) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Offingen (Landkreis Günzburg) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg sind drei Menschen leicht verletzt worden. Sie atmeten Rauch ein und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, wie die Polizei mitteilte.

Passanten bemerkten das Feuer am Morgen und warnten die Bewohner. Dennoch wurden drei von ihnen durch Rauchgase verletzt. Mehrere Feuerwehren verhinderten, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergriffen. Ein Anbau des Hauses wurde beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.