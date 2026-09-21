Drohung per Wiesn-Stream? Ermittlungen gegen 22-Jährigen

München (dpa/lby) - Ein 22-Jähriger soll in einem TikTok-Livestream auf dem Oktoberfest eine Drohung gegen das Fest geäußert haben. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte jemand die Beamten über den Livestream und eine mögliche Drohung darin. Kurz darauf konnte der 22-Jährige am Münchner Hauptbahnhof festgenommen werden.

Die Beamten werteten den privaten TikTok-Livestream aus und kamen laut Polizei zu dem Schluss, dass keine ernstzunehmende Bedrohung bestehe. Es sei auch nicht klar, ob überhaupt Drohungen geäußert wurden. Der 22-Jährige wurde daraufhin laut Polizei wieder entlassen.

Im Laufe der Ermittlungen werden nun entschieden, ob es zu einem Strafverfahren gegen den 22-Jährigen kommt. In jedem Fall wird gegen ihn ermittelt, da es nach der Oktoberfestverordnung verboten ist, von der Theresienwiese während des Fests zu streamen.