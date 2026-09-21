Polizei ermittelt wegen Drohnenflugs über der Wiesn

München (dpa/lby) - Die Polizei ermittelt gegen einen 37-Jährigen, der eine Drohne verbotenerweise und stark betrunken über das Wiesn-Gelände in München gesteuert hat.

Die Drohne wurde am Sonntagabend über dem Oktoberfest bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf hätten Beamte in der Nähe den 37-jährigen Piloten angetroffen, während die Drohne noch in der Luft gewesen sei. Laut Polizei hatte der Mann einen Alkoholwert von zwei Promille. Die Drohne wurde sichergestellt.

Gleich mehrere Vorwürfe gegen den Mann

Gegen den 37-Jährigen wird jetzt wegen mehrerer Verstöße ermittelt: Er habe nicht die nötigen Kompetenzen nachweisen können, um die Drohne führen zu dürfen, außerdem sei die Drohne nicht registriert gewesen. Auch darf der Pilot einer Drohne nicht alkoholisiert sein. Laut Polizei flog die Drohne zudem über der Wiesn im Luftbeschränkungsgebiet.

Bei dem verbotenen Drohnenflug wurden laut Polizei keine Personen verletzt oder Gegenstände beschädigt.