Pedelec-Fahrer erfasst Fußgängerin - 60-Jährige stirbt

Zeil am Main (dpa/lby) - Eine Fußgängerin ist in Unterfranken nach einem Zusammenstoß mit einem Pedelec-Fahrer gestorben. Die 60-Jährige habe ihr Auto in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) geparkt und habe dann über die Straße laufen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei sie von dem 35-Jährigen auf seinem Pedelec erfasst worden und gestürzt.

Die 60-Jährige sei nach dem Unfall am Freitag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Dort sei sie am Samstag gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, wie genau es zu dem Unfall kam. Dabei soll auch ein Expertengutachten helfen. Der Pedelec-Fahrer wurde bei dem Unfall den Angaben zufolge nicht verletzt.