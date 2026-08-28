DWD: Gewitter bringen Abkühlung

München (dpa/lby) - Wer heute in Bayern etwas draußen unternehmen möchte, sollte früh starten. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) könnte der Tag zwar freundlich starten, gebietsweise könnten dann aber starke Gewitter aufziehen. Örtlich könnten diese von orkanartigen Böen bis 120 Kilometern pro Stunde, heftigem Regen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde und Hagel begleitet werden.

Vor den Gewittern kann es laut dem DWD noch einmal sommerlich warm werden: in Nordbayern mit bis zu 29 Grad. Im Süden könnten die Temperaturen auf bis zu 24 Grad im Allgäu und bis zu 32 Grad an der unteren Donau steigen. Für den Nachmittag sagt der DWD eine merkliche Abkühlung voraus: um die 22 Grad in Nordbayern, um die 18 Grad im Süden.

So sind die Aussichten am Samstag

In der Nacht zum Samstag könnte der Regen in Nordbayern laut der Vorhersage ostwärts abziehen. Gewitter sind nach Angaben des DWD nur noch wenig wahrscheinlich. Im Süden kann es dagegen noch teilweise länger anhaltende Gewitter oder gewittrigen Regen geben.

Am Samstag rechnen die Meteorologen in Südbayern mit «viel Sonne, tiefblauem Himmel und fluffiger Quellbewölkung». Es könne warm werden mit 22 Grad an den Alpen und bis zu 27 Grad in Niederbayern an der Donau. In Nordbayern dominieren am Samstag laut der Vorhersage Quellwolken, in Oberfranken und der Oberpfalz könne es bis Mittag noch regnen. Am Abend gehen die Fachleute von weitgehend freundlichem Wetter aus. Die Temperaturen könnten zwischen 22 und 26 Grad liegen, in Kammlagen bei 17 Grad.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken voraussichtlich ab. In Nordbayern könnten vereinzelt ein paar Tropfen fallen. Es bleibt dem DWD zufolge überwiegend trocken.