FC Bayern und Stuttgart eröffnen 64. Bundesliga-Saison

München (dpa) - Der FC Bayern und der VfB Stuttgart eröffnen am Freitag (20.30 Uhr) in der ausverkauften Münchner Arena die 64. Saison der Fußball-Bundesliga. Die neue Spielzeit beginnt damit praktisch, wie die letzte aufgehört hat. Vor drei Monaten besiegten die Bayern im DFB-Pokalfinale in Berlin die Stuttgarter nach drei Treffern von Torjäger Harry Kane mit 3:0.

Der Meister und Pokalsieger startet im dritten Jahr unter Trainer Vincent Kompany erneut als klarer Titelfavorit in die 34 Spieltage. Es ist das 25. offizielle Eröffnungsspiel der Bundesliga. Bisher blieb der deutsche Meister mit 19 Siegen und fünf Unentschieden darin ungeschlagen.

Die Bayern wollen zudem ihren Bundesliga-Rekord von 14 Auftaktspielen nacheinander ohne Niederlage ausbauen. In der vergangenen Saison setzten sie beim 6:0 gegen RB Leipzig direkt ein Statement im Eröffnungsspiel. Die Stuttgarter hoffen auf einen Überraschungscoup. «Die Bayern ärgern», benannte Trainer Sebastian Hoeneß als Ziel.