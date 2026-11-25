München (dpa/lby) - Der EHC Red Bull München hat weiter Verletzungspech. Wie der viermalige deutsche Meister mitteilte, fällt Spitzenverteidiger Ryan Murphy mehrere Wochen aus. Der 33-Jährige hat eine Unterkörperverletzung. Murphy dürfte damit mindestens zehn Partien in der Deutschen Eishockey Liga ausfallen. Der Kanadier hat in der laufenden Saison die meiste Eiszeit aller Münchner Feldspieler. Mit 13 Scorerpunkten (vier Tore und neun Vorlagen) in 18 Partien ist Murphy der punktbeste Verteidiger der Münchner.

Neben Murphy muss Trainer Oliver David weiter auf Stürmer Chris DeSousa (Oberkörper) und Verteidiger Fabio Wagner (Unterkörper) sowie die beiden Langzeitverletzten Mathias Niederberger (Unterkörper) und Rio Kaiser (Unterkörper) verzichten. Nationalstürmer Dominik Kahun absolvierte dagegen in dieser Woche nach sechs Wochen Pause erstmals wieder das komplette Mannschaftstraining.