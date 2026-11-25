Nürnberg (dpa/lby) - Wegen einer Weltkriegsbombe müssen in Nürnberg heute rund 700 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle in der Brunecker Straße beginnt voraussichtlich um 11 Uhr, die Entschärfung ist für 14 Uhr geplant, wie die Stadt mitteilte. Bauarbeiter hatten den US-amerikanischen Blindgänger mit 225 Kilogramm und zwei Zündern am Dienstag entdeckt.

Betroffen sind auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Zoll, ein Einrichtungshaus, das Kulturhaus Z-Bau, ein Supermarkt und eine Interims-Kita. Für Anwohnerinnen und Anwohner ohne Unterkunft öffnet die Stadt eine Betreuungsstelle, die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) setzt Sonderbusse ein. Die Buslinie 53 endet aus Richtung Schwand kommend an der Haltestelle Bauernfeindstraße.

In Nürnberg waren in diesem Jahr bereits zehn Weltkriegsbomben gefunden worden, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Das sei die elfte Fliegerbombe.