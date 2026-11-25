München (dpa/lby) - Mütze und Handschuhe sollten heute nicht im Schrank bleiben: In Bayern zeigt sich der Mittwoch laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar zeitweise sonnig, es bleibt aber kalt. Die Höchstwerte könnten zwischen minus 2 und plus 3 Grad liegen, in den Kammlagen und auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald um null Grad, auf der Zugspitze werde es nicht wärmer als minus sieben Grad. Im Bayerischen Wald kann es stellenweise auch bis minus neun Grad kalt werden, sagen die Wetterexperten voraus.

Vereinzelt Schneeflocken am Bayerischen Wald

In der Nacht zum Donnerstag sind dem Bericht des Deutschen Wetterdienstes zufolge die Wolken dichter, mal aufgelockert, mal stark ausgeprägt. Gegen Morgen könnten am Bayerischen Wald einige Schneeflocken fallen. Die Tiefstwerte sollen zwischen minus 2 und minus 6 Grad liegen, vereinzelt droht Glätte. Am Donnerstag dürfte es bei leichtem Dauerfrost bedeckt bleiben, in der Oberpfalz soll später leichter Schneefall einsetzen.

In der Nacht zum Freitag bleibt es bedeckt und zunehmend trüb, gebietsweise kann es etwas schneien. Die Tiefstwerte sollen bei minus 2 bis minus 5 Grad liegen, Vorsicht vor Glätte auf den Straßen ist laut der Vorhersage angebracht.

Am Freitag bleibt der Himmel stark bewölkt oder bedeckt, vereinzelt fallen ein paar Schneeflocken. Längere sonnige Phasen sind am ehesten in Unterfranken zu erwarten. Die Höchstwerte könnten zwischen minus 3 und plus 2 Grad liegen, auf den Kammlagen um minus 5 Grad. Der Wind kommt meist schwach und zeitweise mäßig aus Nordost.

Nachts bis minus 7 Grad

In der Nacht zum Samstag wechseln sich teils wolkige und teils klare Abschnitte ab. Die Tiefstwerte könnten zwischen minus 3 und minus 7 Grad liegen. Wer früh aufbricht, sollte sich auf knackigen Frost am Morgen einstellen.